Publiekslieveling Denis Prychynenko past voor een nieuw avontuur en wil zich opnieuw in het elftal spelen

Beerschot-verdediger Denis Prychynenko past voor een transfer naar Chateauroux. De publiekslieveling was jarenlang een vaste waarde in het elftal van Beerschot, maar komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe.

Denis Prychynenko was jarenlang een vaste waarde in het hart van de Beerschot-defensie. Hij kwam in vijf seizoenen aan 134 wedstrijden, maar verloor onder Hernan Losada zijn plaats in het elftal. De 28-jarige verdediger kwam dit seizoen nog maar acht keer in actie. Dus werd er door het Kielse bestuur naar een oplossing gezocht. Hij kon volgens Gazet Van Antwerpen uitgeleend worden aan zusterclub Chateauroux , maar hij paste voor het avontuur in de Franse tweede klasse.

Na het vertrek van trainer Hernan Losada naar het Amerikaanse DC United wil Prychynenko zich terug in het basiselftal spelen. Hij heeft enkele maanden de tijd om zich opnieuw te tonen. Deze zomer loopt zijn contract ten einde op Het Kiel.