KAS Eupen-verdediger zag torenhoge ambities ontnomen worden door corona uitbraak: "We hadden hoger moeten staan, maar niet iedereen was volledig fit"

KAS Eupen draait een behoorlijk seizoen. Ze nestelde zich een lange tijd hoog in het klassement, maar zakte na een corona uitbraak op de club volledig terug. Menno Koch zag veel spelers moeite hebben na hun besmetting met het virus.

Vrijdagavond legde De Panda’s Anderlecht over de knie. Dankzij deze nieuwe driepunter nestelt Eupen zich op een veilige twaalfde plaats in het klassement. Al zijn de spelers er van overtuigd dat ze veel hoger hadden kunnen staan, hadden ze niet het slachtoffer geweest van de stevige corona uitbraak in december.

Daardoor bevat Eupen een overvolle speelkalender, maar volgens Menno Koch waren lang nog niet alle spelers volledig gerecupereerd na hun besmetting: “De uitbraak van het virus kwam op een enorm ongelukkig moment. We hadden enkele topploegen verslagen en stonden zelfs een tijdje op een zevende en achtste plaats. De reden waarom we zo zijn teruggezakt is omdat we een aantal wedstrijden verloren. Onze jongens waren toen gewoonweg niet volledig fit”, vertelde Koch aan Voetbalzone.

Volgens de verdediger was het vooral een stevige deuk in de ambities van de Oostkantonners. Menno Koch had met zijn ploeg graag meegestreden voor de Europese tickets: “Maar door enkele verliesbeurten op rij moet je ook opnieuw naar beneden kijken in het klassement.” Woensdag mag Eupen in eigen huis opnieuw zoeken naar een driepunter, dan komt Beerschot over de vloer.