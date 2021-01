Steve De Ridder: "Wintertransfers bewijzen meteen dat ze een serieuze meerwaarde zijn"

Op de zege van STVV tegen OHL viel bitter weinig af te dingen. Geholpen door de rode kaart van Ngawa en de tweede treffer meteen daarna losten de Kanaries geen minuut de grip op de wedstrijd. Aanvoerder Steve De Ridder zag dat het goed was.

"We speelden een goede match, vooral in de eerste helft. Deze zege doet enorm deugd. Zeker als je weet dat je tegen een ploeg speelde die in vorm was. Ze spelen goed voetbal, met veel bewegende mensen, waardoor we op het middenveld wel eens in ondertal kwamen", aldus de aanvoerder van STVV, die onlangs opnieuw vader werd.

Samen met Konaté keek de Ridder niet op een meter meer of minder. Suzuki scoorde twee keer, maar het waren toch nieuwkomers Christian Brüls -wat moeten de voetballiefhebbers blij zijn dat hij terug in 1A voetbalt- en Ilombe Mboyo die met de meeste aandacht gingen lopen.

"Ja, klopt. Onze transfers bewijzen direct dat ze een serieuze meerwaarde zijn voor ons", besluit Steve De Ridder, die in het slot van de wedstrijd met wat last naar de kant gehaald werd.