Middenveldmaatje doet oproep aan Witsel: "Ik hoop dat Axel niet alles riskeert voor het EK"

Youri Tielemans bewees gisteren nog eens zijn klasse met zijn eerste twee assists van het seizoen. Niet dat hij tot nu toe de ploeg niet dirigeerde, maar dat vertaalde zich niet in statistieken. Roberto Martinez zal alvast nauwlettende toeschouwer geweest zijn.

Voor Martinez is Tielemans immers een potentiële vervanger voor Axel Witsel. Tielemans zelf hoopt gewoon dat zijn maatje op het middenveld in de beste omstandigheden kan revalideren. "Ik hoop dat Axel in zijn beste vorm terugkeert", zegt Tielemans aan VOO. "En dat hij zijn tijd neemt. Dat hij niet alles riskeert voor het EK. Pas op, ik zou hem begrijpen. We hebben een unieke kans om met deze generatie iets te winnen."

"En Axel is zo belangrijk voor onze ploeg. Een EK zonder hem zou een beetje vreemd zijn. Hem kennende gaat hij er alles aan doen om klaar te zijn. Nu is het aan hem om naar zijn lichaam te luisteren."

Maar hijzelf maakt wel meer kans op een basisplaats. "Iedereen praat over mijn rol. Voor mij verandert er niet veel. Ik heb de laatste 2-3 jaar enorm veel gespeeld. Ik ben blij met de progressie die ik heb gemaakt. Aan de trainer nu om oplossingen te zoeken."