Anderlecht krijgt minder goed nieuws over de rentree van Verschaeren

Na het vertrek van Percy Tau rekent Anderlecht voorlopig op Anouar Ait El Hadj, Michel Vlap en nieuwkomer Majeed Ashimeru om de leemte die hij liet op te vullen. De gedroomde paarswitte spelmaker, althans voor vele supporters, ligt echter nog in de lappenmand.

Yari Verschaeren viel in de wedstrijd tegen Racing Genk een dikke maand geleden uit met een enkelblessure. Volgens Het Nieuwsblad mag de jonge Rode Duivel ondertussen al de brace en krukken achterwege laten.

Toch is er ook minder goed nieuws. Zo is de middenvelder wat achter op schema en zal hij iets later dan verwacht zijn heroptreden kunnen maken. De Brusselaars mikten op een afwezigheid van 4 à 6 weken, maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk.