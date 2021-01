Andrea Pirlo reageert na ontgoocheling op bezoek bij Inter Milaan: "Ik heb liever dat jullie mij aanpakken"

Juventus-trainer Andrea Pirlo ziet de Italiaanse titel steeds verder weg vliegen. De trainer nam het op voor zijn spelers, die de afgelopen dagen heel wat kritiek kregen te verwerken.

Zondagavond ging Juventus roemloos onderuit op bezoek bij concurrent Inter Milaan. De Nerazzuri domineerde de volledige wedstrijd en won na treffers van middenvelders Arturo Vidal en Nicolò Barella. De Oude Dame toonde zich enorm zwak en volgt nu al op tien punten van leider AC Milan.

Juventus won nochtans de afgelopen negen jaar op rij de Scudetto. De kans dat het daar ook dit seizoen nog in slaagt, lijkt stilaan miniem. Toch blijft Andrea Pirlo strijdvaardig en neemt hij het op voor zijn groep: "Ik vind het vooral jammer voor de jonge spelers die aangevallen worden door de media. Ik heb liever dat jullie mij dan aanpakken", aldus Pirlo.

Woensdag krijgt Juventus een nieuwe kans, dan bekampt het Napoli met als inzet de Italiaanse Supercup: "Ik merk veel enthousiasme in de groep voor het duel tegen Napoli. We willen absoluut tonen dat wij niet het elftal zijn van afgelopen zondag in San Siro."