Anderlecht krijgt er (in principe) nog een echte goalgetter bij: "Je kan nooit genoeg scorend vermogen in je ploeg hebben"

Ja, Anderlecht speelde zijn meest complete match van het seizoen. Nee, de score weerspiegelt eigenlijk zelfs niet het spelbeeld. Maar goed, daar had iedereen lak aan na de deugddoende zege. Al is Vincent Kompany wel blij dat hij er straks Abdoulay Diaby bij heeft.

Gezien het aantal kansen had Anderlecht een forfaitscore altijd kunnen rechtvaardigen, maar Vlap en Nmecha waren minder trefzeker weg van de stip. Met Abdoulay Diaby krijgt Kompany er in principe een spits bij die de goal beter weet staan.

"Diaby is iemand met diepgang en met scorend vermogen. Dat laatste is heel belangrijk voor ons", knikte Kompany. "Je kan nooit te veel scorend vermogen in je ploeg hebben. Dat is cruciaal."

Want niet enkel de onnodige fouten hebben Anderlecht punten gekost. Als ze de helft van hun kansen dit seizoen hadden afgewerkt, stonden ze wel stevig in de top vier. Maar waar is er plaats voor Diaby? Gaat Kompany zijn systeem omgooien?

"Hoe ik naar voetbal kijk, maakt dat niet uit. Polyvalentie is bij ons heel belangrijk. Wisselwerking zonder te overdrijven. Of hij nu op de flank of in de spits staat, dat mag in principe niet veel uitmaken."