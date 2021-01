KAS Eupen houdt na vroege tegengoal de drie punten thuis tegen Beerschot

KAS Eupen heeft woensdagavond met 3-1 van Beerschot gewonnen. Na een vroege achterstand wisten de Oostkantonners de wedstrijd helemaal in hun voordeel te doen uitdraaien.

De eerste actie van Beerschot leverde meteen een eerste doelpunt op. Noubissi trof al in de tweede minuut raak. Eupen leek even van slag en reageerde met enkele stevige interventies. Baby kon een eerste keer dreigen, al miste zijn poging alle richting.

Eupen snel weer op voorsprong

Even later was het toch prijs. N’dri haalde uit en Vanhamel pakte, maar in de rebound kon Prevljak zijn tiende van het seizoen tegen de netten prikken. Het bleef een leuke partij en Eupen trok het initiatief naar zich toe. Ngoy en Prevljak konden al in de eerste vijf minuten na de gelijkmaker Eupen op voorsprong brengen, maar dat lukte niet.

Even opschudding als Van Den Bergh na een contact tegen het hoofd neer gaat. De verzorgers snellen er naartoe, maar enkele minuten later stapt hij zonder al te veel erg weer het veld op. Miserie aan de overkant is er bij Amat, die een vervanging vraagt. Vier minuten later kan hij niet meer verder, Miangue komt hem vervangen.

Beerschot kruipt achteruit en laat het initiatief aan de thuisploeg. Frans verliest de bal op het middenveld, waarna Prevljak mooi naar N’dri speelt en met een knap schot zet hij de 2-1 op het bord. Net voor de rust krijgt Noubissi een goede kans, maar de bal wordt in hoekschop gekeerd.

Mindere start van tweede helft

De tweede helft begon veel minder dan het wedstrijdbegin. Het was vijf minuten wachten op een eerste wapenfeit. Holzhauser gaat neer op het randje van de zestien, maar de scheids ziet er geen fout in.

Net toen het leek alsof Beerschot wat beter in de partij kwam, werd er achterin geklungeld, waardoor Koch wel heel eenvoudig de 3-1 kon binnentikken. Still probeerde met twee wissels het tij wat te keren, net na het uur.

Het vuur kwam snel weer terug. De VAR moest een doelpunt van N’Dri nakijken, maar het werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Even later moest de VAR opnieuw tussenkomen. De scheids gaf Brogno een gele kaart voor een elleboogstoot aan Cools, maar op basis van de beelden werd het rood.

Slotkwartier

Still gooide met net iets meer dan tien minuten te spelen nog twee nieuwe jongens het veld in. De partij kabbelde rustig naar zijn einde. Een welgemikte vrijetrap van Holzhauser werd uit doel geplukt door Defourny. Nog enkele extra wissels braken het ritme van de partij helemaal. Peeters bediende in de slootminuten Ngoy, maar zijn schot werd afgeblokt.