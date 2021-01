🎥 Geen Hernan Losada meer op de trainersbank tegen Eupen: Coach had toch nog enkele mooie woorden voor 'zijn Beerschot'.

Geen Hernan Losada meer op de bank bij Beerschot. Voor de wedstrijd tegen KAS Eupen zal opvolger Will Still zijn plaats al innemen. Dat had de coach na de wedstrijd tegen landskampioen Club Brugge al ingeschat. Hij nam dan ook met enkele mooie woorden afscheid van 'zijn Beerschot'.

In 2015 keerde Losada voor een derde keer als speler terug naar het toenmalig Beerschot Wilrijk.

De club speelde op dat moment in derde klasse en het was zijn persoonlijke missie "om de club terug te krijgen waar het hoort", liet de Argentijn toen optekenen. Datzelfde seizoen haalden ze de promotie binnen.

Spelerspensioen

Eind seizoen 17/18 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak. Op 25 mei 2018 werd hij assistent trainer bij de ploeg, onder toenmalig coach Stijn Vreven. Na een tegenvallende seizoensstart op het Kiel, werd Stijn Vreven in oktober 2019 aan de deur gezet. Aanvankelijk zou Hernan Losada de trainer tijdelijk vervangen als hoofdcoach, maar zijn aanstelling bleek een schot in de roos. Beerschot beloonde zijn goede resultaten met een contract van vijf jaar.

Eerste Klasse

Terwijl ze in seizoen 17/18 nog net naast de promotie grepen na een verloren finale tegen Cercle Brugge en ook het seizoen daarna de promotiefinale nipt tegen KV Mechelen verloren, was het in seizoen 19/20 eindelijk zover. Hoewel de promotie sowieso al een feit was doordat het competitieformat moest aangepast worden wegens de coronapandemie en meerdere rechtszaken, speelden ze toch nog een symbolische promotiefinale tegen OH Leuven, die eveneens promoveerde. Beerschot trok aan het langste eind en won die finale. De droom van Losada was een feit. Beerschot stond terug in Eerste Klasse en ze hadden het verdiend op het veld.

Beerschot kende een sterke seizoensstart in 20/21. Het management van Hernan wilde hem naar eigen zeggen dan ook pro-actief in de markt zetten, waardoor zijn cv bij enkele Amerikaanse clubs terecht kwam. Het was dan ergens ook onverwacht dat DC United meteen interesse toonde in de coach van Beerschot. Maar zo geschiedde. DC United polste naar wederzijdse interesse en deed Losada een financieel aantrekkelijk bod om hem los te weken bij zijn Beerschot. The Washington Post kwam naar buiten met de primeur, en het nieuws werd al snel bevestigd. Naar aanloop van de wedstrijd tegen landskampioen Club Brugge bracht Hernan Losada de club op de hoogte, dat hij wenste in te gaan op het aanbod van DC United.

Mooie afscheidswoorden

Uiteindelijk werd die wedstrijd verloren met 0-3. Geen afscheidscadeau dus voor de vertrekkende coach. Maar de zichtbaar geëmotioneerde Losada had op de persconferentie wel nog enkele mooie woorden voor de club en legde zijn beslissing zelf uit: