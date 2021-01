Kompany niet langer jongste trainer in 1A, maar hij heeft wel raad voor... Beerschot

Vincent Kompany was tot nu toe de jongste trainer die actief is in 1A, maar Will Still klopt hem sinds gisteren met een kleine zes jaar verschil. Kompany ziet het als een goeie trend.

Kompany werd gevraagd of hij raad heeft voor een jongeman die ineens hoofdtrainer wordt, zoals hij dat deed. "De raad is vooral voor de mensen die hem omkaderen. De club moet op lange termijn vertrouwen in hem hebben. Ik ken hem van reputatie als een gedreven man. Hij is van het genre coaches dat een een serieuze impact op zijn spelers zal hebben. Volgens mij wordt hij één van de grote coaches in onze competitie. Gewoon ook omdat hij een voorsprong heeft om zo jong te kunnen beginnen", aldus Kompany Kompany weet dat ook Still moeilijke momenten zal kennen. "Maar kijk naar mij: ik heb op vier maanden denk ik meer geleerd dan wat ik in 40 jaar als assistent zou kunnen leren. Hij zal ook zijn visie hebben, maar hij heeft tijd nodig om die over te brengen. Het is aan de club om hem héél veel tijd te geven."