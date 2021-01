Win-win-win voor Club Brugge? Veel geld, plaats voor De Ketelaere en kans voor Dennis

Uiteraard zal het verlies van Krépin Diatta sportief een leemte achterlaten. Tien goals en twee assists in 19 matchen verliezen doet altijd wel pijn. Maar Club Brugge ziet vooral de positieve elementen bij de verkoop.

Monaco wil meer dan 20 miljoen plus bonussen op tafel leggen. Dat is niet slecht voor een Senegalees van 21, waar Club drie jaar geleden nog twee miljoen voor betaalde. Qua 'return on investment' kan dat al tellen. Geld dat welkom is om de coronacrisis te overbruggen én voor de bouw van het nieuwe stadion.

Maar daarnaast is het straks een kopzorg minder voor Philippe Clement. Die benadrukt wel dat hij graag veel keuze heeft, maar je kan nu moeilijk Charles De Ketelaere bijvoorbeeld een half jaar als invaller gaan gebruiken. De kans bestaat wel degelijk dat die op termijn meer dan 20 miljoen gaat opbrengen.

De Ketelaere zal een plaatsje op de flank krijgen dus. Dat hij centraal beter tot zijn recht komt, is bij Club niet echt een probleem. De flankspelers zijn immers in het tactisch systeem van Clement niet vastgelijmd aan hun positie. Er is veel beweging en zijn veel positiewissels. Dat maakt dat er voor alle sterkhouders plaats is in het basiselftal.

En mogelijk kunnen ze de marktwaarde van Emmanuel Dennis weer wat op niveau krijgen. Die maakte de laatste zeven wedstrijden - ook door een teenblessure - geen minuut vol. De kans dat ze hem wegkrijgen is bijzonder klein geworden. Bij schorsingen of blessures kan hij zich dan weer in de kijker spelen. Als ze hem ook mentaal weer op punt krijgen natuurlijk...