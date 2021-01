FIFA verzet zich tegen zogenaamde Super League: 'Dan ook geen deelname aan het WK'

Jarenlang is er al sprake van een nieuwe Europese topcompetitie, de Super League. De competitie zou bestaan uit elf vast deelnemende ploegen, die niet zouden kunnen degraderen, en vijf gastteams. Er werd hevig gespeculeerd over de deelnemende ploegen. Volgens Der Spiegel gaat het om Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain en Bayern München. Zo wil het zich proberen af te scheuren van de Champions League.

Maar de Wereldvoetbalbond FIFA en de zes confederaties (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC en UEFA) verzetten zich tegen het nieuwe format. Zij beweren nu dat ze de zogenaamde Super League nooit zouden erkennen als evenement. De Wereldvoetbalbond reageerde dan ook vastberaden op het concept en zegt dat ze deelnemende spelers gaan uitsluiten op WK's en EK's: “Clubs of spelers die aan deze competitie meedoen, mogen ook niet deelnemen aan de competities die door de FIFA of door de andere confederaties georganiseerd worden.”

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.



ℹ️👉 https://t.co/0WCjeZSVDl pic.twitter.com/uiCAVBkMXw