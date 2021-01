Ophef in Duitsland: Politie vindt Gladbach-spits Embolo verstopt in badkuip na illegaal coronafeestje

Borussia Mönchengladbach won dinsdag met het kleinste verschil van Werder Bremen. Ze moesten het dan ook zonder hun aanvaller doen, die namelijk betrapt werd op het overtreden van de coronamaatregelen. Hij zou een illegaal feestje hebben bijgewoond. Al ontkent zowel de speler als het team dit nieuws

Heel wat ophef in Duitsland omtrent Borussia Mönchengladbach-aanvaller Breel Embolo. Zondagavond maakte de politie een eind aan een illegaal feest. De politie zag de aanvaller weglopen over het dak van het café om daarna een aangrenzend appartement binnen te vluchten. De politie brak dan maar binnen in datzelfde appartement en vond Breel Embolo verstopt in een badkuip. De Zwitser ontving geen boete. Er loopt wel een aanklacht.

Maar ondanks de politieverklaring ontkennen zowel Breel Embolo als zijn werkgever alle feiten. "“Het is tot nu toe alleen nog maar speculatie”, zegt perswoordvoerder van Mönchengladbach, Markus Aretz. De aanvaller ontbrak in de wedstrijdselectie tegen Werder Bremen, maar de Zwitser legde ondertussen een negatieve coronatest af en traint opnieuw mee met de groep. Naar alle verwachting komt hij vrijdag in de topper tegen Borussia Dortmund gewoon in actie. Dit seizoen kwam de aanvaller tot vier doelpunten in twintig wedstrijden.