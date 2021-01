Anderlecht gaat dikke vis aan de haak slaan: een huur van zes maanden zonder aankoopoptie lijkt alle partijen goed uit te komen

Anderlecht zal de komende dagen waarschijnlijk de komst van Jacob Bruun Larsen officialiseren. En dat is eigenlijk wel een krachttoer, al zou het een huur zonder aankoopoptie zijn. Bruun Larsen wordt op zijn 22ste immers nog altijd als één van de grootste talenten van Denemarken beschouwd.

Hoe is Anderlecht bij Bruun Larsen terechtgekomen? Wel, eigenlijk is het omgekeerd. Zijn makelaar, Jens Ørgaard Pedersen, heeft goeie ervaringen met België. Hij bracht reeds Joakim Maehle, onlangs voor 11 miljoen verkocht aan Atalanta, en Paul Onuachu, wiens marktwaarde verdubbeld is sinds zijn komst, naar Genk.

Om maar te zeggen dat Anderlecht een uitweg kan bieden voor de winger die bij Hoffenheim niet al te veel aan de bak komt. De Duitsers betaalden in januari nog 9 miljoen aan Borussia Dortmund en zijn dan ook niet van plan hem meteen te verhuren met aankoopoptie. Het is dus een versterking voor Anderlecht die moet helpen de doelen op korte termijn te behalen: top vier bereiken.

Kansen op EK

Bruun Larsen is een snelle, dribbelvaardige winger, die voor meer gevaar vanop de flank moet gaan zorgen nu blijkt dat Mustapha Bundu nog heel wat boterhammen moet eten vooraleer hij zich kan opwerpen tot basispion. Dat Bruun Larsen voor Anderlecht zou kiezen, is een verrassing, maar hij heeft er het meeste kans op speelminuten met het oog op het EK.

En weer is de aanwezigheid en invloed van Vincent Kompany niet te onderschatten. Hij is een troef in elke onderhandeling met een buitenlandse club en speler. Kompany weet de juiste woorden te gebruiken om iemand te overtuigen. De deal is nog niet rond, maar het lijkt niet lang meer te duren. Met twee woorden spreken, maar zo lijkt Anderlecht toch gewapend om de strijd om de top vier aan te gaan.