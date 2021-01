In de competitie was het al 68 thuiswedstrijden geleden, maar nu was het moment daar: Liverpool verliest met 0-1 van Burnley

Na 68 wedstrijden zonder nederlaag, weet Liverpool nog eens wat het is om te verliezen in een Premier League-wedstrijd in Anfield Road. Liverpool toonde een gebrek aan efficiëntie en kreeg in minuut 84 het deksel op de neus.

Met Divock Origi in de basis nam Liverpool het thuis op tegen Burnley. Door het drukke programma in Engeland kregen Firmino en Salah rust. Liverpool speelde dominant en kwam aan 70% balbezit. Liverpool wist ook kansen te creëren maar zowel Shaqiri als Origi kregen voor de rust geen doelpunt gemaakt. Net voor de rust was onze landgenoot er zeer dicht bij, maar de lat voorkwam een 1-0 voorsprong. Een kans die Origi zeker had moeten grijpen... Deze wou @DivockOrigi misschien iets té mooi binnenleggen... 😥 pic.twitter.com/JVeLptSA6W — Play Sports (@playsports) January 21, 2021 Origi nog voor het uur naar de kant Na 57 minuten vond Jürgen Klopp het wel geweest. De Duitse trainer bracht Firmino en Salah in het veld. Origi en Oxlade-Chamberlain mochten gaan rusten. Jammer voor Origi die in de eerste helft zeker een goal had verdiend. Geen 1-0 wel 0-1 Firmino en Shaqiri hadden in de tweed ehelft nog de beste kansen maar ook in de tweede helft ontbrak het Liverpool aan efficiëntie. Aan de overkant ging Liverpool-doelman Allison in de fout, penalty voor Burnley. Ashley Barnes zette zich achter de bal en trapte de 0-1 binnen. Liverpool had nog maar enkele minuten om de scheve situatie recht te zetten. Liverpool bleef druk zetten maar de gelijkmaker kwam er niet. Liverpool blijft voorlopig vierde en laat zo de kans liggen om korter te komen op de top drie. Defeat at Anfield. #LIVBUR — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2021