🎥 Pep Guardiola verwijt blessure De Bruyne aan overvolle kalender: "Deze dingen gebeuren"

Manchester City won woensdagavond van Aston Villa, maar het zag wel Kevin De Bruyne uitvallen met een blessure. Pep Guardiola klonk achteraf teleurgesteld en hekelt opnieuw de overvolle kalender.

Manchester City had het knap lastig tegen Aston Villa. Op het uur strompelde dan ook nog eens een geblesseerde Kevin De Bruyne richting de zijlijn. De Rode Duivel incasseerde een trap van Jack Grealish, men vreest momenteel voor een spierblessure.

Dat denkt ook een bezorgde Pep Guardiola: "Hij legde zijn hand op het been, dus het zal een spierblessure zijn. Deze dingen gebeuren met deze hoeveelheid wedstrijden", aldus een ontgoochelende trainer. Daarnaast zagen The Citizens ook in de eerste helft Kyle Walker uitvallen na een stevige botsing met Jack Grealish.

Manchester City klimt dankzij de 2-0 overwinning, de zesde opeenvolgde zege op rij, naar de tweede plaats in het klassement. Het telt twee punten minder dan leider Manchester United.