📷 Sven Kums verwelkomt zoontje: middenvelder gewoon present op afsluitende training voor het duel tegen KRC Genk

Sven Kums en echtgenote Caroline verwelkomden dinsdag opnieuw een kind. Dochter Juliette krijgt gezelschap van een broertje genaamd Arthur. De middenvelder was zelf ook aanwezig op de training. Gent zal op het veld van KRC Genk niet kunnen rekenen op de geblesseerde aanvoerder Vadis Odjidja

Goed nieuws voor Sven Kums. De 32-jarige middenvelder van KAA Gent werd opnieuw vader, deze keer van een zoontje Arthur. De voormalige Gouden Schoen-winnaar was in de namiddag ook aanwezig op de afsluitende training. Hij zal donderdagavond dus mee kunnen spelen in de topper tegen KRC Genk.

Hein Vanhaezebrouck zal wel opnieuw niet kunnen rekenen op de diensten van Vadis Odjidja. De middenvelder recupereert nog steeds individueel van zijn blessure en zal ook nog de wedstrijden tegen OH Leuven en Sint-Truiden moeten missen.