📷 Dury en Brys zijn het niet eens over herneming strafschop: "Consequentie? Dan had de tweede strafschop óók hernomen moeten worden" - beelden scheppen duidelijkheid

Na de wedstrijd tussen Zulte Waregem en OH Leuven ging het vooral over de penaltyfase achteraf. De coaches waren het niet helemaal eens met elkaar, om het met een eufemisme te zeggen.

Oud-Heverlee Leuven domineerde in de tweede helft en was zeker de betere ploeg, maar de manier waarop de 2-3 viel was erg zuur voor Zulte Waregem. "Wat wordt het volgende, geblinddoekt een strafschop proberen stoppen", haalde Francky Dury al aan.

Op de persconferentie met de beide trainers werd er dieper ingegaan op de zaak: "Ik praat er niet graag over. Sommige VAR-mensen zijn zeer goed, anderen draaien heel graag aan de knoppen", aldus Dury. "Het is jammer dat dit nu weer de krantentitels zal halen."

Consequentie

Marc Brys liet zich ook uit over de zaak: "Wat wil je dat ik zeg? Alle coaches vragen consequent gedrag. De regel is nu eenmaal de regel, dan moeten we die ook volgen - al kan je misschien eraan denken om de regel aan te passen voor keepers, want ze hebben het nu heel moeilijk. Soms heb je het eens mee, soms heb je het eens tegen."

Waarop Dury fijntjes opmerkte: "Nu praat je als winnende coach, ik zal het beluisteren als je eens in het verliezende kamp zit. Consequentie? Bij de herneming van de strafschop loopt er iemand van OH Leuven in de grote rechthoek ..."

Het klopt overigens: Eppiah stond duidelijk in de zestien toen Mercier nog de bal niet had getrapt bij de tweede elfmeter. En was Sinan Bolat niet ook te vroeg vertrokken op de elfmeter van Theo Bongonda, ook donderdagavond? We hebben nog een weg af te leggen, zoveel is duidelijk.