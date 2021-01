Vanhaezebrouck voelt nu ook het gevolg van de fouten in augustus

Hein Vanhaezebrouck beklaagde zich na het gelijkspel - tegen tien man - in Genk over het gebrek aan creativiteit in zijn kern. Van de flanken komt er te weinig en centraal wordt een creatieve middenvelder - genre Vadis Odjidja - gemist.

Het is al meer gezegd: de sportieve verantwoordelijken hebben zich serieus miskeken op de samenstelling van hun kern. Met vier coaches aan het roer dit seizoen en vier verschillende stijlen is het ook moeilijk om er een lijn in te krijgen. Maar het belangrijkste mankement is dat er geen vervanger is voor Vadis Odjidja.

Odjidja kan wel die creativiteit brengen, maar iedereen kent zijn medische voorgeschiedenis. Hij miste dit seizoen al tien matchen en is eigenlijk nog nooit helemaal fit geweest. Roman Bezus zou normaal gezien zijn vervanger moeten zijn, maar die zijn echt goeie matchen voor Gent zijn op één hand te tellen. En Alexandre De Bruyn? Tja, geen minuut gespeeld.

Aangezien Jess Thorup bij het begin van het seizoen ook niet echt flankspelers nodig had, zit Vanhaezebrouck daar nu ook om verlegen. Bukari is de enige echte flankaanvaller in de kern. Die doet het niet slecht en heeft zeker potentieel, maar je kan nu ook niet alles verwachten van een 22-jarige die vorig seizoen nog in Slovakije speelde.

Eigenlijk was er geen alternatief voorzien voor de speelwijze van Thorup. Het wordt dus afwachten of Vanhaezebrouck nog iets gaat bijkrijgen dit seizoen of dat de Buffalo's het een verloren seizoen verklaren en schoon schip houden naar volgend seizoen toe. Van fouten moet je leren en er valt veel te leren in de Ghelamco Arena dit jaar.