Enorm teken van vertrouwen na sterke prestaties: Louis Bostyn ondertekent meerjarige contractverlenging

Louis Bostyn had een groot aandeel in een reeks van vier overwinningen op rij voor zijn ploeg tussen eind december en midden januari. Zulte Waregem rukte zo op van de degradatiezone naar de middenmoot. Het heeft Bostyn nu ook beloond voor zijn goede prestaties.

Woensdagavond in de wedstrijd tegen OHL stond het geluk niet aan zijn kant, want na zijn penaltysave mochten de bezoekers de elfmeter nog eens over doen en zo gingen ze met de volle buit aan de haal. Dat neemt niet weg dat Bostyn met verschillende cruciale reddingen dit seizoen al van grote waarde is geweest voor Zulte Waregem.

Onder meer waren er clean sheets tegen rechtstreekse concurrenten Cercle Brugge en Moeskroen die drie punten opleverden. Na de blessure voor Bossut in de voorbereiding greep Bostyn volop zijn kans. Zulte Waregem en Louis Bostyn gaan dan ook met plezier langer met mekaar door.

Bostyn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging. Het nieuwe contract van Bostyn moet hem tot medio 2025 binden aan Zulte Waregem.