Krépin Diatta laat zich uit over vertrek naar AS Monaco en zit meteen in de selectie voor de wedstrijd van dit weekend

Krépin Diatta heeft de Jupiler Pro League verlaten. Gisteren raakte namelijk het nieuws bekend dat de flankaanvaller is vertrokken bij Club Brugge om bij het Franse AS Monaco aan de slag te gaan.

In een filmpje op de Twitterpagina van AS Monaco geeft Krépin Diatta meer uitleg over zijn keuze. "AS Monaco is een grote club. Ik volg de ploeg al lang en het is een droom die werkelijkheid wordt", vertelde Diatta.

De Senegalees zou dit weekend zijn debuut al kunnen maken voor de Monegasken, want hij zit in de selectie voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille. De wedstrijd staat zaterdagavond om 21u op het programma.