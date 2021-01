Tachtig minuten tegen tien man, maar Vanhaezebrouck tevreden met punt: "Bevestiging van wat ik voorbije weken zag"

Ook tegen tien mensen van Genk kon AA Gent niet winnen. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck blijft achter met twee op twaalf. Ondanks de numerieke meerderheid konden de Buffalo's nauwelijks kansen creëren. Vanhaezebrouck zag met lede ogen aan hoe AA Gent nog blij moest zijn met een puntendeling.

"We slikken een goal waarvoor ik mijn jongens gewaarschuwd had, na een compleet onnodige overtreding van ons. Daarna deden we in de eerste helft wat we moesten doen: telkens erg goed druk gaan zetten, waardoor we de wedstrijd konden controleren. Maar dan beginnen we weer zo slap aan die tweede helft", vertelt Hein Vanhaezebrouck na afloop van Racing Genk-AA Gent.

"Zij waren veel scherper, krijgen die grote kans en we geven een penalty weg. Ik moest een paar noodgedwongen wissels doorvoeren, waarna de organisatie weg was. Ngadeu en Kums vroegen allebei om hun vervanging. Ik hoop en denk dat het uit voorzorg was."

"Hoe raar het ook mag klinken als je tachtig minuten tegen tien mensen speelt, uiteindelijk moet je tevreden zijn dat je hier een punt pakt. Ik zag ons niet meer scoren. De wedstrijd van vandaag is een bevestiging van wat ik de voorbije weken zag: we zijn dominant, maar we doen er heel weinig mee", duidt Hein Vanhaezebrouck op het gebrek aan doelgevaar.