Wat is er aan de hand met Valencia? Valencia kan thuis niet winnen van degradatiekandidaat Osasuna en blijft teleurstellen

Het is niet het seizoen van Valencia. In eigen huis kwam Valencia niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Osasuna. Valencia blijft zo staan op een 15de plaats in La Liga.

Valencia mocht het in de Spaanse competitie opnemen tegen Osasuna. Een ideaal moment voor Valencia om opnieuw wat vertrouwen op te doen tegen de voorlaatste in de stand. Het balbezit was voor Valencia maar grote kansen leverden dat niet op. De thuisploeg kwam zelfs op achterstand en had in de tweede helft een owngoal nodig om terug op gelijke hoogte te komen. Het was een teleurstellend resultaat waar beide ploegen niks mee opschieten. Waar is de tijd... Waar is de tijd dat Valencia achter Barcelona en Real Madrid stevast derde eindigde in de Spaanse competitie. De verhoudingen zijn volledig veranderd en met het vertrek van Rodrigo, Ferran Torres en Geoffrey Kondogbia raakte de club zeer belangrijke spelers kwijt. Afgelopen seizoen eindigde Valencia pas negende in La Liga. Het zal dit seizoen moeilijk worden om zelfs die prestatie te kunnen verbeteren. Toch een wereld van verschil met het Valencia van een tiental jaar geleden.