Mandžukić en Tomori meteen in de selectie bij AC Milan in de topwedstrijd tegen Atalanta

AC Milan deelde zopas zijn selectie voor de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo van vanavond. Trainer Pioli gaf nieuwkomers Mandžukić en Tomori zo hun eerste plaats in de selectie.

Mandžukić als tweede spits of als back-up voor Ibrahimovic?

Afgelopen maandag ging AC Milan met 0-2 winnen bij Cagliari. Alexis Saelemaekers pakte twee keer geel en moest het veld verlaten maar kon wel zien hoe Zlaten Ibrahimovic opnieuw belangrijk was voor AC Milan.

Voor de topaffiche tegen Atalanta is het nog afwachten als Mario Mandžukić meteen mag rekenen op een basisplek. Milan heeft er met de 35-jarige Kroaat alvast een aanspeelpunt bij.

First call-up for @MarioMandzukic9 and @fikayotomori_ 👊🔴⚫



Prima convocazione per gli ultimi due acquisti 👊🔴⚫#MilanAtalanta #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/Y8Zbfmry3R