Oostende kon met 1-2 winnen op het veld van Antwerp en dit stemde Jelle Bataille heel tevreden na de wedstrijd.

"Nu mogen we ons niet meer verstoppen!" Zo begon Jelle Bataille zijn analyse na de gewonnen partij op Antwerp. "We kwamen hier om te winnen en dat hebben we ook getoond op het veld. We klimmen naar de 5de plaats in de stand en nu moeten we onze ambities uitspreken."

Dit is de belangrijkste overwinning tot nu toe!

"Het is lang geleden dat Oostende nog eens zo een seizoen heeft gehad. Dit moeten we proberen vast te houden. Dit is de belangrijkste overwinning tot nu toe! We waren fysiek sterker en zeker in de 2de helft ook de betere ploeg.", zei een tevreden Jelle Bataille.

De volgende wedstrijd is tegen Standard. Een rechtstreekse concurrent nu voor een plaats bij de 1ste 8. "Zo zie ik het niet. We moeten match per match bekijken en proberen om elke week te winnen. Voetballen, druk zetten en zo de 3 punten pakken. Met die ingesteldheid moeten we elke match aanvangen."