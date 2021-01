STVV verkeert in een uitstekende vorm en pakte afgelopen weken een 15 op 18. Peter Maes kiest daarom voor dezelfde elf namen. Moeskroen heeft de punten broodnodig in de strijd om het behoud. Nieuwkomer Christophe Lepoint start meteen in de basis, Hamdi Harbaoui begint opnieuw op de bank.

