Jens Cools weet dat hij met KAS Eupen geschiedenis had kunnen schrijven: "Het is zeker geen mentale kwestie"

Na zijn passages bij Westerlo en Waasland-Beveren en zijn avontuur in Cyprus amuseert Jens Cools zich ook in Eupen. Logisch ook, want de ploeg staat netjes in de middenmoot. In Mechelen kwam wel een einde aan een goede reeks, waardoor de Panda's naast een historisch moment grepen.

Mits een overwinning was Eupen immers gesprongen naar de achtste plaats, op gelijke hoogte van Charleroi. Nog nooit stond Eupen zo hoog in de rangschikking op het hoogste niveau van het nationale voetbal. "We weten dat we op de beste positie ooit in de geschiedenis van KAS Eupen hadden terecht kunnen komen", zegt Jens Cools.

Een gemiste kans dus, maar Cools wil er nu ook niet te zwaar aan tillen. "Eén keer verliezen is geen probleem. In de eerste helft waren we even goed als Mechelen, onze prestatie is dus geen schande." Eupen heeft al een aantal goede periodes gehad dit seizoen. Als het dan echt de kans krijgt om de stap naar de linkerkolom te zetten, durft het al eens mis te lopen. "Het is zeker geen mentale kwestie."

© photonews

Voor doelman Théo Defourny, die zijn ploeg met meerdere reddingen behoedde voor een nog zwaardere nederlaag, was het vooral vervelend de eerste tegentreffer vervelend. Daarbij zag hij er niet echt goed uit. "Tot dan ging alles goed. Ik zag de bal helemaal niet komen. Hij ging tussen benen door en er was dan ook nog eens een bots. Heris raakte 'm net niet. Ik heb het maximum gedaan."