Straf: Fenerbahçe schakelt supporters in om het loon van nieuwkomer Mesut Özil te betalen

Fenerbahçe heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Mesut Özil. De club verkeert in financiële moeilijkheden, dus probeert de voorzitter op een creatieve manier geld in te zamelen om het loon van hun sterspeler te kunnen betalen. Het zette daarom een sms-campagne op poten.

Vorig week koos Mesut Özil voor een nieuw avontuur in Turkije. De Turkse Duitser kwam sinds 7 maart niet meer aan spelen toe bij Arsenal, en verliet daarom na 8 seizoenen het Emirates Stadium.

Het contract van Mesut Özil werd ontbonden, waardoor hij transfervrij kon tekenen bij Fenerbahçe. Eerder raakte al bekend dat de speler serieus wat geld moest inleveren. Hij verdiende bij The Gunners 400.000 euro per week. Daarmee was de middenvelder één van de bestbetaalde spelers in de Premier League. In Turkije zou hij een contract tot 2024 krijgen, maar hij zou er 'maar' 75.000 euro per week gaan verdienen. Zondagmiddag maakte de Turkse club hun toptransfer officieel aan de buitenwereld bekend.

Club Statement



An agreement has been reached with Arsenal Football Club for the transfer of professional footballer Mesut Özil to our club. pic.twitter.com/sZav3YsTBC — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 24, 2021

Een straffe stunt van Fenerbahçe, dat nochtans in financiële moeilijkheden verkeert. De nummer twee in de Süper Lig heeft schulden van maar liefst 500 miljoen euro. Daarom schakelt de voorzitter nu de hulp van hun supporters in, Ali Koc wil via een sms-campagne geld proberen in te zamelen om het loon van hun nieuwkomer te kunnen betalen: “Wij zijn afhankelijk van jullie financiële steun. Met een sms-campagne. Misschien komen er wel 300.000, 500.000 of zelfs een miljoen berichtjes samen.”