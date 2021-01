Vercauteren wil dat D'Onofrio hem nog wat bij geeft: "Al een tijdje aan het aankloppen voor versterkingen"

Antwerp is nog steeds zoekende onder Franky Vercauteren. Een nieuwe stijl doorgronden is blijkbaar niet zo makkelijk en The Great Old heeft nog niet echt zijn beste voetbal gebracht. Vercauteren is ook niet tevreden met wat hij heeft rondlopen.

Vercauteren deed na de verliesmatch tegen Oostende zelfs een bekentenis. Hij wil nog nieuwe spelers. "Ik ben al een tijdje aan het aankloppen bij het bestuur voor versterkingen. Maar je moet ook zeker zijn dat wat er komt, beter is dan wat we hebben", zei hij. Op welke posities hij versterking wil, is wel niet duidelijk. "En het moet ook mogelijk zijn. We zijn al een tijdje aan het zoeken. Een injectie kan altijd goed zijn, maar dat is voor elke club zo. Maar we klagen daar niet over. We hebben nog tijd tot het einde van de transfermarkt en hopen daar nog iets aan te doen."