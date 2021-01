Maes relativeert na verlies tegen Moeskroen: "We moeten door dit resultaat heenkijken"

STVV zag zijn goeie reeks gestopt door concurrent Moeskroen. Daardoor zitten ze nog steeds niet in veiligere oorden. Trainer Peter Maes kon het wel plaatsen.

"Ik vind dat we een degelijke of zelfs goede wedstrijd hebben gespeeld", aldus Maes. "We hebben gewoon onze momenten niet gepakt. Moeskroen slaagde daar wel in. Daarom moeten we door dit resultaat heenkijken. Als je punten pakt, zit er ook al eens een mindere match tussen."

Maes ziet ook dat zijn smalle kern vermoeid raakt. "De matchen volgen elkaar snel op en dat speelt ons even parten. Dat zag ik in de duels. Daarin vond ik Moeskroen scherper. We hadden Moeskroen van ons af kunnen slaan. Dat is niet gebeurd, maar ik heb mijn jongens wel proficiat gewenst. We komen van ver in deze harde competitie", besluit hij.