Alessio Castro-Montes tevreden met ruime overwinning: "Nu moeten we de reeks verder zetten"

KAA Gent haalde het zondagavond met een duidelijke 0-3 overwinning van OHL. De doelpunten werden gemaakt door Mohammadi, Kums en Bukari. Na de wedstrijd was Alessio Castro-Montes zeer tevreden met de overwinning.

De verdediger van KAA Gent hoopt vooral dat zijn ploeg nu een reeks kan neerzetten. Hij vertelde het op de persconferentie. “Het was mooi om op Club Brugge te winnen, maar daarna was het al vier wedstrijden niet meer gelukt. Nu moeten we de reeks verder zetten”, legde Castro-Montes uit.

Castro-Montes vindt het een vreemd seizoen. “Iedereen kan van iedereen winnen. Het is moeilijk te voorspellen. Vandaag zat het een beetje mee en komen we vroeg op voorsprong. Het gaf vertrouwen en in het begin van de tweede helft zaten we al snel een beetje safe.”

Door deze overwinning schuift KAA Gent op naar de tiende plaats in het klassement. “Ik denk dat we allemaal de rangschikking gezien hebben. Voor deze match hadden we vijf punten voorsprong op de voorlaatste. Het was atypisch om naar onder te kijken en dus was het tijd om de overwinning te pakken.”, aldus Castro-Montes.