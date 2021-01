Kopzorgen voor Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United: sterspeler moest tegen Liverpool naar de kant met last aan de knie

Bij Manchester United draait het dit seizoen uitstekend. De Engelse topclub staat aan de leiding in de Premier League en zondag werd met 3-2 gewonnen van rivaal Liverpool in de FA Cup.

Toch was er ook minder nieuws voor Manchester United na de wedstrijd tegen Liverpool. Marcus Rashford moest op het einde van de wedstrijd namelijk naar de kant met last aan de knie. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is.

Ole Gunnar Solskjaer gaf na de wedstrijd meer uitleg over de mogelijke blessure van Rashford bij BBC Sport. "Hij had last aan zijn knie, dus er zal een scan zijn om te zien waar we staan", vertelde de trainer.