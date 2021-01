OFFICIEEL: Mats Möller Daehli wordt door KRC Genk uitgeleend aan Duitse tweedeklasser

Mats Möller Daehli verlaat tijdelijk KRC Genk. De 25-jarige Noor gaat in de Duitse tweede klasse aan de slag bij FC Nürnberg. Daehli kwam dit seizoen nog maar vijf keer in actie voor de Limburgers.

Mats Möller Daehli gaat in Duitsland aan de slag. De aanvallende middenvelder is er nog niet in geslaagd om een titularis te worden bij KRC Genk en daarom heeft de Belgische club besloten om hem uit te lenen.

Hij gaat bij FC Nürnberg aan de slag. De Duitse club staat voorlopig op de twaalfde plaats in de Duitse tweede klasse. Mats Möller Daehli speelde dit seizoen slechts vijf wedstrijden voor KRC Genk.