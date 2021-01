Benfica mist door corona-uitbraak tien spelers maar wedstrijd gaat door: Mile Svilar opnieuw in het doel

Een corona-uitbraak heeft stevige gevolgen voor Benfica. Maandag komt het in actie in de competitie, maar er kan niet gerekend worden op tien spelers die positief hebben getest op het coronavirus. Hierdoor keert Mile Svilar voor het eerst dit seizoen weer in het doel bij Benfica.

De Final Four van de Portugese Ligabeker eindigde in totale chaos. Benfica moest het in de halve finales van de Portugese beker opnemen tegen Sporting Braga, maar zeventien leden uit de technische staf en spelersgroep hadden positief getest op het coronavirus, waaronder ook Rode Duivel Jan Vertonghen.

In de Jupiler Pro League kunnen ploegen een wedstrijd uitstellen als ze zeven positieve coronagevallen in de ploeg hebben, maar in het buitenland is dat niet overal het geval. Benfica kan nog steeds niet rekenen op tien spelers, maar hun competitiewedstrijd van maandagavond tegen Nacional gaat gewoon door. Enkel de lokale gezondheidsautoriteiten kunnen de wedstrijd nog annuleren.

Benfica staat in de Portugese competitie op een derde plaats, het telt vier punten minder dan leider Sporting Lissabon. Maandagavond ontvangt het in eigen huis nummer 15 Nacional, maar er kan nog steeds niet gerekend worden op de diensten van onder meer Jan Vertonghen, Otamendi, Vlachodimos, Everton en aanvaller Walshmidt. Trainer Jorge Jesus moest dus stevig puzzelen aan het elftal, maar Mile Svilar krijgt opnieuw een kans in het doel. Dit seizoen keepte de 21-jarige landgenoot nog geen enkele wedstrijd in het eerste elftal, maar enkel voor de reserveploeg.