Wat is er aan de hand met het veld van Essevee? "We hadden hen hiervoor gewaarschuwd"

Intussen weet iedereen het wel: de grasmat in het Regenboogstadion is helemaal naar de knoppen. Na de reguliere competitie kan Zulte Waregem wel weer inzaaien en het even oplossen. Maar hoe is het zover kunnen komen?

Yves De Cocker, die bij Desso en GrassMasters Solutions werkte en nu zijn eigen bedrijf Pitch TecConcept heeft, had ervoor gewaarschuwd. “Bij de vernieuwing van het stadion, dat aan één kant volledig dichtgebouwd werd, hebben wij ervoor gewaarschuwd dat de kwaliteit van de mat onder druk kon komen te staan. Te weinig lichtinval in de winter, onvoldoende wind, overtollig water dat niet snel genoeg weg kan... ", zegt hij in HLN. "Enkel hybride grasmatten doorstaan de winter. Zo’n mat met kunstgrasvezels die zich aan het natuurgras hechten, in combinatie met gloeilampen, vergt natuurlijk een investering. Dat kan voor volgend seizoen een structurele oplossing bieden. Ondertussen is het voor de greenkeeper helaas dweilen met de kraan open.”