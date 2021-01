Club Brugge weet nog een overbodige speler kwijt te spelen

Club Brugge heeft een goede deal gesloten om Luan Peres definitief richting het Braziliaanse Santos FC te verkassen.

Met de deal is een bedrag van drie miljoen euro gemoeid, zo is te horen. De 26-jarige verdediger Luan Peres vertrekt definitief richting Santos FC in Brazilië.

Peres kwam in de zomer van 2018 in Brugge aan, maar speelde in die tijd slechts zes wedstrijden. Hij werd in de ozmer van 2019 verhuurd aan Santos.

Blauwzwart nam Peres indertijd voor slechts 500.000 euro over. Club Brugge doet dus een mooi zaakje aan de verdediger.