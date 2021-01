Alle hens aan dek bij Waasland-Beveren, alvast een akkoord voor één aanwinst beet

Werk aan de winkel voor Waasland-Beveren. Het verloor in eigen huis van KV Mechelen en heeft zo nog elf speeldagen om van de laatste plaats weg te raken. Versterking is echter in zicht.

Waasland-Beveren wil zich graag versterken met een defensieve middenvelder en staat erg dichtbij Sivert Heltne Nilsen. Clubakkoord De 29-jarige Noor van IF Elfsborg lijkt op weg naar De Freethiel. Volgens Zweedse en Noorse bronnen hebben de Waaslanders een akkoord voor een transfer van om en bij de 450.000 euro. Brann Bergen haakte onlangs af voor Nilsen, waardoor er maar een optie meer over lijkt. Een persoonlijk akkoord is er nog niet. Het voorbije seizoen was Nilsen goed voor twee doelpunten en drie assists in 35 wedstrijden.