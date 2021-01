Sulayman Marreh voelt zich weer goed door bemoedigende woorden Vanhaezebrouck

Via een uitgeleend aan KAS Eupen kwam Sulayman Marreh uiteindelijk in januari van vorig jaar in de Ghelamco Arena. De opeenvolging van coaches maakte het hem niet moeilijk.

Marreh kwam begin 2020 bij AA Gent, maar speelde onder Thorup en Bölöni nauwelijks mee. Wim De Decker kon door de coronabesmettingen niet anders meer dan hem speelminuten te geven. De verdediger kwam enkele keren in actie. "Je hebt coaches die vertrouwen in je hebben en andere die dat niet doen", zegt Marreh aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten, maar ik begon wel aan een transfer te denken. Je wil spelen, in december dacht ik: 'Ik kan beter ergens anders proberen'." De komst van Hein Vanhaezebrouck heeft Marreh uiteindelijk bij AA Gent gehouden. "Ik was blij toen hij me zei: 'Blijf en vecht voor je plaats'." Na een sterke invalbeurt tegen Kortrijk is hij basisspeler. "Om je beste niveau te halen, heb je een coach nodig die je vertrouwen geeft."





