Zinho Vanheusden zit met revalidatie voor op schema: "Natuurlijk denk ik nog aan het EK"

Goed nieuws voor Standard én de Rode Duivels. De revalidatie van Zinho Vanheusden verloopt vlot en jonge Belg heeft zo opnieuw mooie vooruitzichten.

Zinho Vanheusden revalideert van een zware knieblessure en wil in april opnieuw beginnen trainen. Dit zou betekenen dat Vanheusden tijdig klaar raakt voor de play-offs. Zelfs het EK met de rode duivels blijft een droom.

Zinho Vanheusden geeft in VTM Nieuws zelf aan pijnvrij te kunnen revalideren. Dit is een eerste, grote stap richting volledige revalidatie. "Het is niet gemakkelijk en ik heb ook mindere dagen, maar ik ben een positief ingesteld persoon en ik weet dat ik sterker ga terugkomen", aldus een herstellende Vanheusden.

6 maanden revalidatie

“Ik ben drie maanden ver, en binnen twee weken mag ik al beginnen lopen. Op vlak van spiermassa en bewegingen die ik kan doen, zit ik voor op schema. Over enkele weken wordt het opnieuw kijken naar welke nieuwe stappen ik kan zetten in mijn revalidatie."

