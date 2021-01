Jonge Duivels kennen hun kwalificatiegroep voor EK 2023

De Jonge Duivels kennen hun tegenstanders voor hun kwalificatiewedstrijden richting het EK 2023. Ze zullen het opnemen tegen Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan

In november sloeg het noodlot toe voor onze Jonge Duivels. Het verloor voor een tweede keer op rij waardoor het in extremis een EK-ticket verspeelde. Eerst verloor het in Moldavië, amper een maand later gingen ze pijnlijk met 3-2 onderuit tegen Bosnië en Herzegovina.

Maar donderdag werd er al opnieuw geloot voor het volgende EK onder 21. De Jonge Duivels kwamen in groep 1 terecht, en nemen het in de kwalificatiewedstrijden op tegen Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan. De EK-kwalificatiecampagne begint in september. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht die tweede werden in hun groep spelen barragewedstrijden voor de laatste vier tickets. Gastlanden Roemenië en Georgië zijn al zeker van hun deelname.