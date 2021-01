Wayne Rooney bevestigt transfer van talent richting Liverpool

Hij is pas 16 jaar oud, Kaide Gordon, maar trainer Wayne Rooney bevestigde dat hij van Derby County naar Liverpool trekt. Een verlengd verblijf wilde hij bij Rooney niet tekenen.

Manchester United was eveneens in de running om de 16-jarige Gordon binnen te halen. De transfer is nog niet helemaal officieel, maar Wayne Rooney bevestigde dat voor de camera wel al.

"Kaide is een fantastische voetballer", zegt Rooney bij Sky Sports. "Ik heb hem bij de eerste ploeg genomen omdat hij de kwaliteiten liet zien die ik graag wilde. We hebben hem een voorstel gedaan, maar als een speler niet tekent en een grote naam uit de Premier League aanklopt, is het moeilijk om dat tegen te houden."

Met de transfer zou een bedrag van bijna drie miljoen pond gemoeid zijn.