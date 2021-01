Mazzu weet nu waarom hij mislukte in Genk: "De blik van andere mensen beïnvloedde me, ik voelde me er niet welkom"

Felice Mazzu doet het dit seizoen bijzonder goed met Union, dat royaal aan de leiding staat in 1B. De Waalse coach haalt zo toch een beetje zijn gram na zijn mislukte passage bij KRC Genk.

Philippe Clement opvolgen is dan ook geen cadeau. De huidige coach van Club Brugge had net de titel behaald met de Limburgers en het jaar na de titel is altijd moeilijk. Bovendien moest Mazzu een nieuwe ploeg bouwen na het vertrek van sleutelspelers als Malinovski en Trossard.

Na vier maanden was de Genkse directie de slechte resultaten beu en zette Mazzu op de keien. Bij RTBF blikt de 54-jarige coach even terug op die beslissing. "Ik was in Genk iemand anders, want de blik van andere mensen beïnvloedde me."

"Ik voelde in Genk dat ik niet welkom was. Dan heb ik het niet over de spelers of het bestuur, maar over de omgeving. Je imago in de media hangt af van de externe perceptie, maar die stemt vaak niet overeen met wie je echt bent."