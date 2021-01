KVO-coach Blessin gefrustreerd na late tegengoal Standard: "Maar beide ploegen verdienden hier een punt."

Een bewogen avond voor KV Oostende coach Alexander Blessin. Hij zag zijn ploeg tweemaal op voorsprong komen en een sterke partij spelen tegen Standard De Liège. Maar in de slotseconden van de toegevoegde tijd konden de bezoekers toch nog scoren waardoor de wedstrijd eindigde op een gelijkspel.

"Een goal in de laatste 30 seconden waardoor je de drie punten verliest... Dan laaien de emoties wel eens op.", steekt coach Alexander Blessin van wal. "Maar na een uurtje kijk je terug naar die wedstrijd en zie je ook wel van oké, hier halen we toch een punt. Standard heeft enkele goede wissels kunnen doorvoeren en de kwaliteit in die kern is gewoon enorm." blikt de coach terug.

"Dus ik ben toch trots op wat mijn ploeg hier gepresteerd heeft. De mentaliteit van het team was er. Soms zag je wel eens enkele slordige pasjes en verdedigingsfouten, maar Maxim (D'Arpino) en Andrew (Hjulsager) spelen nu hun zesde wedstrijd op rij... Je ziet dat die jongens vermoeid zijn.", aldus de coach.

Vermoeidheid

"Ik zoek nooit excuses, maar hier zat de vermoeidheid gewoon in de benen. Dan maak je fouten. Met een beetje meer geluk konden we nog verdedigen en ging die laatste bal naast. Maar het is de zesde wedstrijd en ik ben gewoon nuchter. Die dertig seconden waren jammer."

Toch vond de coach de uiteindelijke score terecht:

"Ik heb na de wedstrijd even kunnen denken over de match en beide ploegen hadden een punt verdiend. Het staat 2-1 en dan krijg je nog een tegendoelpunt, dat is altijd frustrerend maar het kan gebeuren. Onze missie voor Zulte, waar we zullen spelen zonder gras (lacht), zal zijn vertrekken met die drie punten op zak. Ik verwacht een moeilijke, vuile en modderige wedstrijd. Daar ligt onze focus nu al."