📷 Lionel Messi geeft ballenjongens de avond van hun leven

Zo ging Lionel Messi op de foto met de ballenjongens en naast de vele foto’s maakte Messi ook tijd voor een gesprekje met de jongeren die ongetwijfeld de avond van hun leven hadden.

Wat de toekomstplannen van Lionel Messi betreft, daar is nog niet veel over bekend. De 33-jarige aanvaller van FC Barcelona heeft een aflopend contract. Manchester City en Paris Saint-Germain werden al vaak genoemd als geïnteresseerde clubs, maar Messi wacht voorlopig nog om zijn toekomstplannen bekend te maken.

Lionel Messi was the last on the pitch after Barcelona's game, he stayed to take photos with Rayo Vallecano's ballboys pic.twitter.com/0MGBARNVZx

What a moment for these boys. 😍 pic.twitter.com/pOYzfGCYDC