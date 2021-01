Horroravond voor Mourinho en Tottenham tegen Liverpool

Tottenham ontving donderdagavond Liverpool in de topper van de 20ste speeldag in de Premier League. Beide teams mikten op een driepunter om zo in het spoor te blijven van de clubs uit Manchester.

Vooral voor Liverpool was een zege broodnodig. The Reds pakten slechts drie punten in hun laatste vijf matchen. Tegen de Spurs was de ploeg van Klopp wel meteen bij de les. Na een resem kansen bracht Firmino de bezoekers op voorsprong.

Bij overmaat van ramp moest Harry Kane bij de rust geblesseerd in de kleedkamers blijven. Liverpool zette zeer snel in de tweede helft Tottenham met de rug tegen de muur. Alexander-Arnold trof raak in de rebound na een schot van Mané.

Hojberg knalde vervolgens de aansluitingstreffer binnen, maar Mané deed de boeken helemaal toe voor de Spurs: 1-3.. Zo is Liverpool opnieuw vierde met 34 punten, Tottenham telt er vier minder en is zesde.