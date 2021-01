Een wereldgoal, een briefje en een kapitein met krampen

In de podcast De Vierkante Paal analyseerden een aantal Antwerp fans de wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

Net zoals dat een persconferentie met Franky Vercauteren niet zonder vragen over Didier Lamkel Zé kunnen gaan is dit hetzelfde bij de podcast van De Vierkante Paal. Twee prachtige doelpunten maken hem een terecht gespreksonderwerp net zoals het briefje dat hij uit zijn broek haalde na het 1ste doelpunt. Vertrekt hij dan naar Kameroen? Alleen Didier zelf zal dat weten.

Opvallend feit tijdens de wedstrijd was de spurt van Ritchie De Laet van het veld. Buikkrampen bleek later het geval. Tot slot wordt er vooruitgeblikt naar de wedstrijd tegen La Louvière. Vooral dat dit La Louvière niet hetzelfde is als dat van Silvio Proto.

