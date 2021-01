"Waarom ze niet vieren met Lamkel Zé? Dat mag niet van Marc Van Ranst!"

Didier Lamkel Zé slaagde erin om tweemaal te scoren tegen Waasland-Beveren en was natuurlijk het gespreksonderwerp na de wedstrijd.

Tweemaal haalde Didier Lamkel Zé verschroeiend uit van buiten de 16 meter. De eerste maal ging de bal wondermooi in de bovenhoek. Bij de tweede goal wijkte de bal af en via de hand van Nordin Jackers en de paal rolde de bal over de doellijn. Buiten zijn twee doelpunten speelden hij een zeer goede wedstrijd en is het al zijn 3de goal in de maand januari.

Een persconferentie met Franky Vercauteren kan niet zonder vragen over Didier Lamkel Zé: "Waarom dat de spelers niet vieren met Lamkel Zé? Dat mag niet van Marc Van Ranst!". Op deze manier en met een kwinkslag antwoordde Franky Vercauteren de eerste vraag over de Kameroener.

"De situatie met Lamkel Zé mogen we natuurlijk niet negeren. Anderzijds is er nooit met mijn gesproken over hem te laten gaan. Hij is momenteel deel van mijn ploeg. We zien wel of hij weggaat". Zo sloot Franky Vercauteren het vragenrondje af over zijn 'enfant terrible'.

Voor hem zal dit wel een goede avond zijn

Bij de tegenpartij had Dries Wuytens ook nog iets te vertellen over Lamkel Zé. "Het was een zeer mooie goal.Voor hem zal dit wel een goede avond zijn. Hij moet gewoon doen wat hij wil!".

Tot slot was er nog Dylan Batubinsika die kort maar met een lach reageerde: "Ik heb geen enkel probleem met Didier!".