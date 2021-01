Christian Benteke vecht zich opnieuw in de basis: Italiaanse clubs zetten Rode Duivel op verlanglijstje

Christian Benteke kwam in het begin van het seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Crystal Palace, maar afgelopen weken vocht hij zich geregeld terug in de basis. Dat heeft ook interesse opgewekt bij enkele Italiaanse clubs.

Want volgens The Daily Mail staat de Rode Duivel in de belangstelling van Parma en Fiorentina. Beide clubs kennen een moeilijk seizoen. Parma staat voorlaatste in de Serie A en strijd om het behoud. La Viola staat twaalfde, maar heeft nood aan een vlot scorende spits. Beide clubs bieden Benteke dus een mogelijkheid om zich als titularis voor te bereiden op het komende EK van deze zomer.

Toch lijkt de kans klein dat Christian Benteke The Eagles deze winter alsnog verlaat. Trainer Roy Hogdson rekent opnieuw op de Rode Duivel, sinds december startte hij zeven van de negen wedstrijden in de basis. Al heeft het bestuur met de komst van Jean-Philippe Mateta de concurrentie stevig aangescherpt.

Maar zaterdag mocht plots Michy Batshuayi, die andere Belgische international bij Palace, voor het eerst in twee maanden in de basis starten. Christian Benteke werd plots terug verwezen naar de bank. Een poging van de club om hem richting de uitgang te duwen?