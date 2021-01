Kustboys zoeken geen excuses, maar: "Het slechtste veld waar ik ooit op heb gespeeld"

Zulte Waregem hield de punten thuis tegen KV Oostende. Na de wedstrijd werd er uiteraard opnieuw over het veld gepraat. De grasmat ligt er namelijk zoals geweten nog steeds bijzonder slecht bij.

"Dit is het slechtste veld waar ik ooit op gespeeld heb. En ik heb al op wat slechte velden gespeeld in mijn carrière", aldus Ari Skulason na de wedstrijd. "Maar goed: dat is voor beide ploegen en we moeten ons aan zo'n situaties gewoon kunnen aanpassen."

Een idee dat ook leefde bij de coach, Alexander Blessin: "Zulte Waregem was beter in de balrecuperatie en de tweede bal veroveren. Wij waren gewoon leeg, de gaten werden te groot. Als je moe bent, dan denk je ook trager", aldus de coach. "En dan verlies je dat soort situaties."

Geen excuus

"Natuurlijk speelde het veld een rol. In ons voetbal willen we snel naar voren denken en dat is zeker niet makkelijk op zo'n veld, maar het mag geen excuus zijn."

"Of we gewend zijn geraakt aan het veld? Neen, aan zo'n veld kan je nooit wennen", liet ook Davy De fauw optekenen. "Maar we hebben wel geleerd uit onze eerdere wedstrijden, weinig risico genomen achteraan en verticaal gespeeld."