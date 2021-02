Mbaye Leye: "Het huidige Standard is nog niet klaar om te concurreren met dit Club Brugge"

Club Brugge heeft zondagmiddag met 3-1 gewonnen van Standard. Het was al de zevende overwinning op rij voor Club Brugge, terwijl Standard voor de eerste keer verloor onder Mbaye Leye.

Standard Luik heeft zondag voor de eerste keer verloren onder Mbaye Leye. Het werd een 3-1 nederlaag tegen Club Brugge. "We namen het op tegen een sterk Club Brugge. Jammer genoeg scoorden we te vroeg en Club Brugge drong meteen aan. In de tweede helft probeerden we ze een beetje aan het twijfelen te brengen, maar het was ingewikkeld vandaag. Ik ben trots om te verliezen tegen een sterkere ploeg dan de mijne," zei Mbaye Leye na afloop van de wedstrijd.

"Toen we hier kwamen, zeiden veel mensen dat we niets te verliezen hadden, omdat we het zouden opnemen tegen de beste ploeg van België. Je moet fysiek en technisch aan de top zijn om tegen Club Brugge te spelen. Toch is het huidige Standard niet klaar om met dit Club Brugge te concurreren. We blijven leren en we moeten leren van onze fouten, ook al werden ze deze zondag cash betaald. Deze nederlaag moest een keer gebeuren. We moeten vanaf nu vooruit kijken", benadrukte de Senegalese trainer.

Selim Amallah en Abdoul Tapsoba ontbraken op het wedstrijdformulier. "Selim is geblesseerd en Tapsoba was een keuze omdat ik 24 spelers tot mijn beschikking had," besloot Leye.